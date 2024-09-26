Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1876 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,930,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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