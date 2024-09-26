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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1876 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1876 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1876 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,930,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 1 копейка 1876 СПБ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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