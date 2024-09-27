Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1876 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел меньше
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
6976 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 4 апреля 2008
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск