Полтина 1876 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

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