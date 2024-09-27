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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1876 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел меньше

Аверс монеты - Полтина 1876 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1876 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
6976 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Александр - April 4, 2008
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Александр - April 4, 2008
Продавец Александр
Дата 4 апреля 2008
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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