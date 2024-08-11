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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 890,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29451 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Rare Coins (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 3 копейки 1876 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1876 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1876 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1876 ЕМ на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Россия 3 копейки 1876 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность G
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 3 копейки 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1876 ЕМ на аукционе Heritage - January 21, 2014
Россия 3 копейки 1876 ЕМ на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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