3 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29451 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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