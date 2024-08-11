Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 890,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29451 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Rare Coins (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность G
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск