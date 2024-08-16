Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1876 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,655,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе AURORA за 330000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 BN NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS61
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Где продать?
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