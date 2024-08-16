5 копеек 1876 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе AURORA за 330000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (13) AU (6) XF (11) VF (6) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (4) XF40 (3) BN (11) PL (1) Сервис ННР (3) NGC (9) PCGS (2)

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