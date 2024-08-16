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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1876 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1876 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1876 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,655,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе AURORA за 330000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 BN NGC
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS61
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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