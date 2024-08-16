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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1876 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1876 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 63,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1876 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21327 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
4412 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
3395 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS60
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе TimeLine Auctions - May 30, 2015
Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - May 28, 2015
Россия 3 рубля 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - May 28, 2015
Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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