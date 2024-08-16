3 рубля 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1876 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21327 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

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