Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 63,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1876 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21327 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 18 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- AURORA (2)
- CNG (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Schweizerischer Bankverein (1)
- Stack's (2)
- Teutoburger (1)
- TimeLine Auctions (1)
- UBS (3)
- WCN (1)
- Александр (4)
- Знак (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
4412 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
3395 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 рубля 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск