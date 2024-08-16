3 копейки 1876 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 9800 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (4) UNC (18) AU (21) XF (15) VF (3) F (2) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (4) MS63 (3) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (8) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (3) PF66 (4) RB (7) BN (21) Сервис NGC (20) PCGS (3) ННР (1) RNGA (2)

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