1/4 копейки 1876 года ЕМ. Новодел (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность PROOF (1) XF (1) Сохранность (слабы) PF63 (1)