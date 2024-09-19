Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1876 года ЕМ. Новодел (Россия, Александр II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск