Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1876 года ЕМ. Новодел (Россия, Александр II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1/4 копейки 1876 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1876 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
Россия 1/4 копейки 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF63
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Россия 1/4 копейки 1876 ЕМ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1876 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/4 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск