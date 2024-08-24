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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1876 года СПБ. Орел больше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел больше

Аверс монеты - Полтина 1876 года СПБ Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1876 года СПБ Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10,37 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Александр за 13000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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