Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1876 года СПБ. Орел больше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел больше
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10,37 гр
- Диаметр null мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Александр за 13000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск