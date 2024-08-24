Полтина 1876 года СПБ. Орел больше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Александр за 13000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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