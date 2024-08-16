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10 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,900,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1876 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе AURORA за 49000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS62
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1876 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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