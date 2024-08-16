Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,900,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1876 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе AURORA за 49000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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