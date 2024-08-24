20 копеек 1872 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1872 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (73) AU (37) XF (23) VF (6) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS65 (8) MS64 (7) MS63 (15) MS62 (15) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (2) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) DETAILS (2) Сервис ННР (9) PCGS (2) NGS (1) NGC (29) CGC (1) RNGA (1)

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