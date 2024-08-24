Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1872 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,980,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1872 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 475 USD
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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