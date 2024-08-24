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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1872 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1872 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1872 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,980,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1872 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 475 USD
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1872 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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