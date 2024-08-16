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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1872 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1872 СПБ НІ
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 307
Аверс
Реверс
3 рубля 1872 СПБ НІ
Средняя цена 2500 $
Продажи
1 54

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1872 СПБ НІ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 208
Аверс
Реверс
Полтина 1872 СПБ HI
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
25 копеек 1872 СПБ НІ
Средняя цена 910 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 копеек 1872 СПБ HI
Средняя цена 80 $
Продажи
1 171
Аверс
Реверс
15 копеек 1872 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 55 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 копеек 1872 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 150 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 копеек 1872 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 290 $
Продажи
1 42

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1872 ЕМ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 119
Аверс
Реверс
3 копейки 1872 ЕМ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1872 ЕМ
Средняя цена 680 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
1 копейка 1872 ЕМ
Средняя цена 90 $
Продажи
1 58
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1872 ЕМ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1872 ЕМ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 48
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