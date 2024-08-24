2 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Монеты и Медали за 260000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

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