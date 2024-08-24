Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,733,750
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Монеты и Медали за 260000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- COINSNET (2)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (3)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (3)
- MS67 (2)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (5)
- RedSquare (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (19)
- SINCONA (2)
- WAG (1)
- Александр (3)
- Денга1700 (2)
- Империя (3)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
2946 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск