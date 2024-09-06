Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,880,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1872 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе Numisbalt за 280 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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