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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,880,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1872 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе Numisbalt за 280 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 15 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1872 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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