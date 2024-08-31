Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1872 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1879 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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