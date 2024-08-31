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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1872 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1879 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Haljak Coin Auction - October 16, 2021
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1872 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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