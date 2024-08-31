5 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1872 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность PROOF (3) UNC (19) AU (9) XF (4) VF (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (4) AU55 (1) AU50 (3) Сервис NGC (9)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (2)

Coins.ee (1)

Haljak Coin Auction (2)

Hermes Auctions (1)

Katz (7)

MS67 (2)

MUNZE (1)

New York Sale (1)

Rare Coins (1)

SINCONA (4)

Александр (4)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (1)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (1)