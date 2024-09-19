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Полтина 1872 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1872 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1872 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1872 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
3501 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
19499 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1872 СПБ HI на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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