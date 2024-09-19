Полтина 1872 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1872 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (5) AU (12) XF (4) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (1) PF62 (2) CAMEO (2) Сервис ННР (1) RNGA (1) NGC (3)

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