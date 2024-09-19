Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1872 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1872 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
3501 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
19499 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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