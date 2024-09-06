Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 978,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (208)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1872 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31778 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11700 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
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