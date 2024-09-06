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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1872 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1872 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 978,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (208)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1872 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31778 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11700 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1872 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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