1 рубль 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1872 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31778 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11700 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

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