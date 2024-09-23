10 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1872 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность UNC (20) AU (6) XF (7) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS64 (4) MS63 (6) MS62 (6) AU53 (2) XF45 (1) Сервис NGC (9) ННР (2) PCGS (1)

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