Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,130,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1872 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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