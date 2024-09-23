Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1872 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,130,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1872 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (5)
  • Katz (6)
  • Künker (1)
  • MS67 (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Александр (6)
  • Денга1700 (2)
  • Имперская монета (4)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS66
Цена
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1872 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1872 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1872 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск