1/4 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

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