Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 540,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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