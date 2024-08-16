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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 540,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 1/4 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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