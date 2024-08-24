Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1872 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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