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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1872 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1872 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1872 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1182 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU53
Цена
904 $
Цена в валюте аукциона 62400 RUB
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 25 копеек 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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