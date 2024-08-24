25 копеек 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1872 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность UNC (9) AU (11) XF (3) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (4) AU53 (1) AU50 (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)

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