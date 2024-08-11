Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1872 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
4888 $
Цена в валюте аукциона 447021 RUB
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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