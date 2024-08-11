3 рубля 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1872 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

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