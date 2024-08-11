Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1872 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1872 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1872 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1872 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (6)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • New York Sale (3)
  • PAOLETTI (1)
  • Rare Coins (15)
  • Rauch (1)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (3)
  • UBS (3)
  • Varesi (1)
  • Александр (6)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2021 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
4888 $
Цена в валюте аукциона 447021 RUB
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Россия 3 рубля 1872 СПБ НІ на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1872 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 3 рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск