3 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе The New York Sale за 6000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

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