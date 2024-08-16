Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,017,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе The New York Sale за 6000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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