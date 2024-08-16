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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,017,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе The New York Sale за 6000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Россия 3 копейки 1872 ЕМ на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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