Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 365,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Numisbalt за 2600 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
2805 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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