1/2 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Numisbalt за 2600 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (4) AU (12) XF (6) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) XF40 (2) PF63 (1) RB (1) Сервис ННР (1) NGC (1)

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