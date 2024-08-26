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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 365,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Numisbalt за 2600 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
2805 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Россия 1/2 копейки 1872 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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