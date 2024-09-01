Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,712,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 65000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
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