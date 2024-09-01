1 копейка 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 65000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.

Сохранность PROOF (2) UNC (15) AU (17) XF (14) VF (3) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (4) MS65 (1) MS63 (1) MS62 (5) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (2) PF63 (1) RB (3) BN (9) Сервис ННР (2) NGC (9) RNGA (2) PCGS (3)

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