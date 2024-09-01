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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,712,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 65000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1872 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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