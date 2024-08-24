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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1872 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,890,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1872 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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