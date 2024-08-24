5 копеек 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

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