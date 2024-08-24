Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1872 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,890,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1872 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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