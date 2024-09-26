Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,070,001
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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