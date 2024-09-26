20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

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