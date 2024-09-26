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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,070,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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