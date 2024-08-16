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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1865 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1865 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,047,913

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 NGS
Цена
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 11100 RUB
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Numedux - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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