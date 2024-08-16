20 копеек 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность UNC (135) AU (79) XF (28) VF (6) Нет оценки (26) Сохранность (слабы) MS66 (7) MS65 (32) MS64 (19) MS63 (23) MS62 (19) MS61 (6) MS60 (3) AU58 (2) AU55 (7) AU53 (12) AU50 (10) XF45 (3) XF40 (2) DETAILS (2) Сервис ННР (27) NGS (1) NGC (60) PCGS (4) RNGA (4)

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