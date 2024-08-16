Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,047,913
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 11100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Где продать?
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