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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1865 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1865 СПБ АС
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
5 рублей 1865 СПБ СШ
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 25

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1865 СПБ НФ
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Полтина 1865 СПБ НФ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
25 копеек 1865 СПБ НФ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
20 копеек 1865 СПБ НФ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 274
Аверс
Реверс
15 копеек 1865 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 90 $
Продажи
1 97
Аверс
Реверс
10 копеек 1865 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 120 $
Продажи
1 72
Аверс
Реверс
5 копеек 1865 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 290 $
Продажи
1 94

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1865 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 240
Аверс
Реверс
3 копейки 1865 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1865 ЕМ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
1 копейка 1865 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 210 $
Продажи
1 56
Аверс
Реверс
Денежка 1865 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 77000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полушка 1865 ЕМ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 16
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