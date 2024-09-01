Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1865
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1865
Монеты России 1865 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
5 рублей 1865 СПБ АС
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
88
5 рублей 1865 СПБ СШ
Средняя цена
7400 $
Продажи
0
25
Пробные монеты
1 рубль 1865 СПБ НФ
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
45
Полтина 1865 СПБ НФ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
18
25 копеек 1865 СПБ НФ
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
35
20 копеек 1865 СПБ НФ
Средняя цена
60 $
Продажи
0
274
15 копеек 1865 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена
90 $
Продажи
1
97
10 копеек 1865 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена
120 $
Продажи
1
72
5 копеек 1865 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена
290 $
Продажи
1
94
Медные монеты
5 копеек 1865 ЕМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
240
3 копейки 1865 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 копейки 1865 ЕМ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
107
1 копейка 1865 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
210 $
Продажи
1
56
Денежка 1865 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
77000 $
Продажи
0
4
Полушка 1865 ЕМ
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
16
Лучшие предложения
Nomisma Spa
Аукцион
1 сент. 2024
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить