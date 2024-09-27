Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 190,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1865 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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