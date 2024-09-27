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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 190,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1865 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1865 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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