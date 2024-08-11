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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1865 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1865 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,017

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2070 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
1267 $
Цена в валюте аукциона 94758 RUB
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF20 NGC
Цена
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF20 NGC
Цена
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF20 NGC
Цена
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF20 NGC
Цена
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе BAC - March 22, 2017
Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе BAC - November 2, 2016
Продавец BAC
Дата 2 ноября 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - April 4, 2008
Россия Полтина 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - April 4, 2008
Продавец Александр
Дата 4 апреля 2008
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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