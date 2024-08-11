Полтина 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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