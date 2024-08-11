Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,017
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
1267 $
Цена в валюте аукциона 94758 RUB
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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