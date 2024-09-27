Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1865 года СПБ СШ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1865 года со знаком СПБ СШ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
18202 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Obolos
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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