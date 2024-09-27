Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1865 года СПБ СШ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1865 года СПБ СШ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1865 года СПБ СШ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1865 года со знаком СПБ СШ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (1)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (1)
  • Nomos (1)
  • Obolos (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
18202 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3954 $
Цена в валюте аукциона 15600 PLN
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Obolos - January 2, 2022
Продавец Obolos
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Nomos - January 2, 2022
Продавец Nomos
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1865 СПБ СШ на аукционе Rauch - December 13, 2013
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1865 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск