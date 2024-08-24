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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1865 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1865 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 121,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1865 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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