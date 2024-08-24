Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 121,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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