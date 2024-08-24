Полушка 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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