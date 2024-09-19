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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,703,063

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1865 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Монеты и Медали за 55000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
623 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1865 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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