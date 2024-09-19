Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,703,063
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1865 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Монеты и Медали за 55000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
623 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Для продажи 15 копеек 1865 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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