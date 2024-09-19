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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,230,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1865 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2136 проданному на аукционе The New York Sale за 1400 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU53
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1865 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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