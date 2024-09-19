Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,230,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1865 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2136 проданному на аукционе The New York Sale за 1400 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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