2 копейки 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

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