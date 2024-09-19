Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,920,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Baldwin's (1)
- Coinhouse (1)
- Coins.ee (1)
- COINSTORE (1)
- Frühwald (1)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (1)
- Katz (11)
- Künker (2)
- MS67 (1)
- New York Sale (2)
- Numedux (1)
- Numisbalt (4)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (11)
- Rauch (1)
- RedSquare (4)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (9)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- WDA - MiM (1)
- Александр (12)
- Денга1700 (11)
- Империя (2)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (6)
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск