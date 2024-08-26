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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1865 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1865 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,933,440

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (240)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25565 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
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Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1865 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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