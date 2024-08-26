Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,933,440
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (240)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25565 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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