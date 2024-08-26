5 копеек 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25565 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

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