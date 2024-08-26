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3 копейки 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1865 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1865 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,749,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 110 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 3 копейки 1865 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 3 копейки 1865 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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