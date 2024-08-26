Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,749,333
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 110 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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