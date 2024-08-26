3 копейки 1865 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1865 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 110 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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