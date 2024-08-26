Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 119,062
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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