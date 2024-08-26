5 рублей 1865 года СПБ АС (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1865 года со знаком СПБ АС. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе Stary Sklep за 51000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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