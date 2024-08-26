Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1865 года СПБ АС (Россия, Александр II)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,901,543
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1865 года со знаком СПБ АС. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе Stary Sklep за 51000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 357000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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