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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1865 года СПБ АС (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1865 года СПБ АС - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1865 года СПБ АС - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,901,543

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1865 года со знаком СПБ АС. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе Stary Sklep за 51000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 357000 RUB
Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Holmasto - December 12, 2020
Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1865 СПБ АС на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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