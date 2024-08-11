Денежка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1865 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5750000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

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