Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 560,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1865 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5750000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
78914 $
Цена в валюте аукциона 5750000 RUB
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