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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1865 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 560,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1865 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5750000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
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Россия Денежка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
78914 $
Цена в валюте аукциона 5750000 RUB
Россия Денежка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
75465 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Россия Денежка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Денежка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Денежка 1865 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денежка 1865 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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