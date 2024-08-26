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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1865 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1865 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,019

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4565 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
1013 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
980 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1865 СПБ НФ на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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