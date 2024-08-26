Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1865 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,019
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1865 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4565 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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