Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,886,513
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1865 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 850 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 10 копеек 1865 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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