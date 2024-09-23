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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1865 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,886,513

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1865 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 850 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 82 EUR
Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1865 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1865 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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