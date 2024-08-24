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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1861 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1861 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,500,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (250) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 7250 RUB
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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