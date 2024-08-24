20 копеек 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность PROOF (2) UNC (106) AU (70) XF (51) VF (10) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS66 (4) MS65 (1) MS64 (18) MS63 (16) MS62 (12) MS61 (5) AU58 (8) AU55 (14) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (13) XF40 (3) VF35 (3) PF64 (2) DETAILS (5) CAMEO (2) PL (1) Сервис ННР (14) PCGS (10) NGC (36) CGC (2)

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