Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,500,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (250) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (34)
- Coins.ee (10)
- COINSNET (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (7)
- Heritage (2)
- Janas (1)
- Katz (26)
- Kricheldorf (1)
- Künker (7)
- Macho & Chlapovič (1)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (5)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- MUNZE (7)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (10)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (15)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Russiancoin (3)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (4)
- Stack's (2)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (2)
- WCN (2)
- Александр (21)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (43)
- Монеты и Медали (10)
- НИКО (2)
- ОЛНЗ (2)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (5)
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск