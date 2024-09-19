20 копеек 1878 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1878 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 298.1 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 150000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2020.

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