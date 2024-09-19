Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1878 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,335,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1878 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 298.1 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 150000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Rare Coins (3)
- RedSquare (2)
- SINCONA (2)
- Империя (1)
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
2112 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск