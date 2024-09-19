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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1878 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1878 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1878 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,335,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1878 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 298.1 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 150000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Империя (1)
Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
2112 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ HI на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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