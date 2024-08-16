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1878
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1878
Монеты России 1878 года
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Золотые монеты
5 рублей 1878 СПБ НФ
Средняя цена
1600 $
Продажи
1
170
3 рубля 1878 СПБ НФ
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
41
Пробные монеты
1 рубль 1878 СПБ НФ
Средняя цена
430 $
Продажи
2
1236
Полтина 1878 СПБ НФ
Средняя цена
340 $
Продажи
0
140
25 копеек 1878 СПБ НФ
Средняя цена
130 $
Продажи
2
298
20 копеек 1878 СПБ HI
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
9
20 копеек 1878 СПБ НФ
Средняя цена
80 $
Продажи
1
220
15 копеек 1878 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
45 $
Продажи
1
51
10 копеек 1878 СПБ НI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
580 $
Продажи
0
11
10 копеек 1878 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
60 $
Продажи
1
67
5 копеек 1878 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
750 $
Продажи
0
27
5 копеек 1878 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
270 $
Продажи
0
46
Медные монеты
5 копеек 1878 СПБ
Средняя цена
220 $
Продажи
0
106
3 копейки 1878 СПБ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
35
2 копейки 1878 СПБ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
39
1 копейка 1878 СПБ
Средняя цена
45 $
Продажи
1
74
1/2 копейки 1878 СПБ
Средняя цена
120 $
Продажи
1
69
1/4 копейки 1878 СПБ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
54
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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