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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1878 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1878 СПБ НФ
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 170
Аверс
Реверс
3 рубля 1878 СПБ НФ
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 41

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1878 СПБ НФ
Средняя цена 430 $
Продажи
2 1236
Аверс
Реверс
Полтина 1878 СПБ НФ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
25 копеек 1878 СПБ НФ
Средняя цена 130 $
Продажи
2 298
Аверс
Реверс
20 копеек 1878 СПБ HI
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 копеек 1878 СПБ НФ
Средняя цена 80 $
Продажи
1 220
Аверс
Реверс
15 копеек 1878 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 45 $
Продажи
1 51
Аверс
Реверс
10 копеек 1878 СПБ НI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 580 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 копеек 1878 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 60 $
Продажи
1 67
Аверс
Реверс
5 копеек 1878 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 750 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
5 копеек 1878 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 270 $
Продажи
0 46

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1878 СПБ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
3 копейки 1878 СПБ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2 копейки 1878 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 копейка 1878 СПБ
Средняя цена 45 $
Продажи
1 74
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1878 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
1 69
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1878 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 54
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