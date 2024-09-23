1 копейка 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность PROOF (8) UNC (26) AU (13) XF (10) VF (5) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (5) MS64 (6) MS63 (9) MS62 (1) AU58 (3) AU50 (1) XF40 (2) VF30 (2) PF63 (8) RB (16) BN (16) Сервис NGC (27) RNGA (3) ННР (2)

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