Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1878 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,241,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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