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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,241,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1878 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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