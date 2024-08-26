3 рубля 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1878 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3504 проданному на аукционе Katz Auction за 12000 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

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