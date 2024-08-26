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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1878 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1878 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 194,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1878 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3504 проданному на аукционе Katz Auction за 12000 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
2376 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
6116 $
Цена в валюте аукциона 4800 GBP
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF60 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF60 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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