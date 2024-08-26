Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 194,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1878 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3504 проданному на аукционе Katz Auction за 12000 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
2376 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
6116 $
Цена в валюте аукциона 4800 GBP
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF60 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
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