Полтина 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1878 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность PROOF (2) UNC (38) AU (31) XF (47) VF (12) F (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS64 (6) MS63 (7) MS62 (8) MS61 (5) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (1) PF64 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (23) PCGS (4) RNGA (2)

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