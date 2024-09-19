Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1878 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1878 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 778,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1878 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (7)
  • Baldwin's (1)
  • Cayón (1)
  • Chaponnière (1)
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Coins.ee (5)
  • COINSNET (4)
  • Florange (1)
  • Frühwald (1)
  • Goldberg (1)
  • Golden Lion (1)
  • Gorny & Mosch (6)
  • Grün (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (5)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Holmasto (1)
  • Janas (1)
  • Katz (9)
  • Künker (11)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Monety i Medale (1)
  • MUNZE (1)
  • Münzenonline (2)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (4)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (8)
  • Palombo (2)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (5)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (12)
  • Знак (2)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1942 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1878 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1878 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск