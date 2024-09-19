Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 778,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1878 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1942 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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