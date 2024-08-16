Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2677 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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