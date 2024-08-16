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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2677 RUB
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1878 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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