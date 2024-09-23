Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1878 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,542,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25374 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4406 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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