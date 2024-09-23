5 копеек 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25374 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4406 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность PROOF (1) UNC (33) AU (14) XF (35) VF (9) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (10) MS63 (5) MS62 (8) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (5) XF40 (1) VF35 (1) PF65 (1) DETAILS (1) RB (7) BN (23) Сервис NGC (21) ННР (1) PCGS (8)

Продавец Все фирмы

AURORA (9)

CNG (1)

Coins.ee (7)

COINSNET (5)

COINSTORE (1)

Davissons Ltd. (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (6)

Hermes Auctions (1)

Katz (9)

Künker (1)

Monnaies d'Antan (2)

MS67 (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Numedux (1)

Numisbalt (2)

Palombo (1)

Rare Coins (11)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (6)

SINCONA (4)

Stack's (3)

Stare Monety (1)

UBS (1)

WAG (1)

WDA - MiM (2)

Александр (6)

Денга1700 (1)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (6)