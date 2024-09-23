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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,542,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25374 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4406 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 5 копеек 1878 СПБ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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