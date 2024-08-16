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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1878 года СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1878 года СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1878 года СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,920,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Александр за 113198 RUB. Торги состоялись 16 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
1460 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1878 СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1878 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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