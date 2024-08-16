Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1878 года СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,920,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Александр за 113198 RUB. Торги состоялись 16 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
1460 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1878 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск