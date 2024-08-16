10 копеек 1878 года СПБ НI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Александр за 113198 RUB. Торги состоялись 16 августа 2020.

Сохранность UNC (2) XF (2) VF (3) F (3) Сохранность (слабы) MS62 (2) XF45 (1) VF35 (1) Сервис ННР (3)